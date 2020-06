Trump, polisin hastanelik ettiği adam için ''kurgu'' dedi

ABD'de Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor.

Polisin sert müdahalelerinde sahne olan gösterilerin birinde 75 yaşındaki Martin Gugino polislerle diyaloğa girdiği sırada aniden itilerek yere düşürülmüştü.

Yaşlı adam kafasından ağır yaralanmış, ve yoğun bakıma alınmıştı. Olaya neden olan polisler ise açığa alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

"PROVOKATÖR OLABİLİR"

ABD Başlanı Donald Trump ise görüntüler hakkında yine tepkilere neden olacak bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşlı adamın ANTIFA provokatörü olabileceğini söyledi.

Başkan Trump “Polis tarafından itilen Buffalo eylemcisi ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin ekipmanlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. İtildiğinden daha sert şekilde yere düştü. Bu bir tezgâh olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?