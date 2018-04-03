Trump: ''Suriye'den deve dönüş zamanı geldi''

Suriye'den Amerikan askerlerini çok kısa süre içinde çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'tan benzer tonda bir açıklama daha geldi.

Trump, "Suriye'den eve dönüş zamanı geldi, bunu çok ciddi düşünüyorum" dedi. "Suriye'deki varlığımız ciddi külfet." diyen Trump, "Çekilme konusunu görüşmek için Savunma Bakanı ile bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı. NATO ülkelerinin daha fazla para ödemesi gerektiğini söyleyen Trump, Rusya lideri Putin'le çok iyi diyalog kurabileceğini düşündüğünü belirterek, "Rusya'yla iyi geçinmek iyi bir şey" dedi.