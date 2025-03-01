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Trump-Zelenskiy kavgası sonrası bu kare gündem oldu

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası bu kare gündem oldu
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Ukrayna lideri Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında kavga etmesinin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'i karşıladığı anlardan bir kare yer aldı. Yapılan paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi. 

Ukrayna lideri Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında kavga etmesinin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

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DHA

Etiketler ukrayna türkiye Zelenskiy donald trump
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