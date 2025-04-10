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Trump'ın Çin'e ek vergi, İran'a tehditleri sonrasında altın fiyatları bir kez daha uçtu!

Trump'ın Çin'e ek vergi, İran'a tehditleri sonrasında altın fiyatları bir kez daha uçtu!
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ABD Başkanı Trump'ın peş peşe imzaladığı ek vergi kararları sonrasında Çin'in yaptığı vergi misillemelerinin salladığı piyasalara, Trump'ın İran'a yönelik İsrail ile ortaklaşa bir askeri operasyon tehdidi de eklenince hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yeniden alev aldı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ek vergi" çılgınlığı küresel piyasaları alt üst ederken tüm dünya bir ABD'den bir de Çin'den gelen misilleme vergilerle çalkalanıyor.

ABD ile Çin arasında başlayan ekonomik gerilim sonrasında çalmaya başlayan küresel ekonomik kriz çanlarıyla birlikete 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran ve zirveye doymayan altın fiyatları ticaret savaşlarında geri çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını daha da körükledi. Buna ek olarak Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifelerine zam yaparak arttırması ve son olarak İran'ı İsrail ile birlikte askeri operasyonla tehdidi sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altına yönelmesi altın fiyatlarını yeniden yükseliş trendine soktu.

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 18’den fazla yükseldi. Bu artışta ticaret savaşlarının yanı sıra Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler, merkez bankalarının yoğun altın alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep etkili oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yeni güne yüzde 1,3'ü aşan kazançlarla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara kadar ulaşırken, rekor olan 3 bin 167 dolara ise hızla yaklaşıyor.

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 31,08 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,5 düşüşle 932,81 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 değer kaybederek 922,72 dolara geriledi.

İşte saat 11:00 itibariyle altın fiyatları:

Ons altın: 3.115 Dolar
Gram altın: 3.795 TL
Çeyrek altın: 6.302 TL
Yarım altın: 12.605 TL
Cumhuriyet altını: 25.876 TL

Diğer yandan dövizde de son durum şöyle:

Dolar: 37,95 TL
Euro: 41,97 TL
Sterlin: 49,03 TL

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Serhan Işılay / Haber3com

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