Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu

Gazze'deki ateşkes kararıyla sakinleyen piyasalar ABD Başkanı Trump'ın, Çin'e yönelik yeni ek gümrük vergisi kararı sonrasında bir kez daha alev aldı. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret geriliminin ardından altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze’deki ateşkes anlaşması sonrasında rahatlayan piyasalara Trump bombası düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik sert ifadelerle duyurduğu ek gümrük vergisi kararı piyasalarda depreme yol açtı.

Trump, 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin’e şu anda ödediği tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Trump'ın haftasonuna sakladığı bu bomba yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalara düştü.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın son 2 aydır tarihinin en hızlı rallisine imzasını atmıştı. Gazze'den gelen ateşkes anlaşması haberi sonrasında geri çekilen altın fiyatları Trump'ın ek vergi bombasıyla yeniden yükselişe geçti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tarihi seviyelere ulaştı.

ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

Geçen haftayı 4 bin 16 dolardan kapatan ons altın, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Akşam saatlerinde 4 bin 117 doları test eden ons fiyatı 4 bin 110 dolara çekildi.

Gram altın 5 bin 530 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ons altın 4 bin 117 doları test ederek rekor kırdı. Gümüş ise 52,06 dolara yükselerek son 12 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı 5 bin 700 TL’ye, çeyrek altın 9 bin 600 TL’ye kadar çıktı.

Analistler, İsrail-Hamas ateşkes süreci ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltmasını beklerken, ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını da belirtti.

Hem Türk uzmanlar hem de uluslarası finans kuruluşları altının rekor serisine devam etmesini ve 6 bin TL seviyesinin de üstüne çıkabileceğine işaret ediyor.

Ekonomistler ayrıca küresel jeopolitik riskler ve belirsizliklerin altın fiyatlarını kısa vadede yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtmişti.

Öte yandan Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü açıklamıştı.

Saat 19:30 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,79 TL

Euro: 48,40 TL

Sterlin: 55,75 TL

Ons altın: 4.110 Dolar

Gram altın: 5.529 TL

Çeyrek altın: 9.263 TL

Cumhuriyet altını: 38.301 TL

Gümüş: 69,72 TL

Bitcoin: 114.508 Dolar

Ethereum: 4.152 Dolar