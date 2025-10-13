  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu!

Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu

Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu
Güncelleme:

Gazze'deki ateşkes kararıyla sakinleyen piyasalar ABD Başkanı Trump'ın, Çin'e yönelik yeni ek gümrük vergisi kararı sonrasında bir kez daha alev aldı. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret geriliminin ardından altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze’deki ateşkes anlaşması sonrasında rahatlayan piyasalara Trump bombası düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik sert ifadelerle duyurduğu ek gümrük vergisi kararı piyasalarda depreme yol açtı.

Trump, 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin’e şu anda ödediği tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Trump'ın haftasonuna sakladığı bu bomba yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalara düştü.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın son 2 aydır tarihinin en hızlı rallisine imzasını atmıştı. Gazze'den gelen ateşkes anlaşması haberi sonrasında geri çekilen altın fiyatları Trump'ın ek vergi bombasıyla yeniden yükselişe geçti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tarihi seviyelere ulaştı.

ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

Geçen haftayı 4 bin 16 dolardan kapatan ons altın, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Akşam saatlerinde 4 bin 117 doları test eden ons fiyatı 4 bin 110 dolara çekildi.

Gram altın 5 bin 530 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ons altın 4 bin 117 doları test ederek rekor kırdı. Gümüş ise 52,06 dolara yükselerek son 12 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı 5 bin 700 TL’ye, çeyrek altın 9 bin 600 TL’ye kadar çıktı.

Analistler, İsrail-Hamas ateşkes süreci ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor. 

Piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltmasını beklerken, ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını da belirtti.

Hem Türk uzmanlar hem de uluslarası finans kuruluşları altının rekor serisine devam etmesini ve 6 bin TL seviyesinin de üstüne çıkabileceğine işaret ediyor. 

Ekonomistler ayrıca küresel jeopolitik riskler ve belirsizliklerin altın fiyatlarını kısa vadede yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. 

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtmişti.

Öte yandan Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü açıklamıştı.

Saat 19:30 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,79 TL
Euro: 48,40 TL
Sterlin: 55,75 TL

Ons altın: 4.110 Dolar
Gram altın: 5.529 TL
Çeyrek altın: 9.263 TL
Cumhuriyet altını: 38.301 TL

Gümüş: 69,72 TL

Bitcoin: 114.508 Dolar
Ethereum: 4.152 Dolar

 

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... SGK uzmanı memur ve emeklinin ocak zammını açıkladı SGK uzmanı memur ve emeklinin ocak zammını açıkladı Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama İki ünlü oyuncudan Venedik'te ''Sakıncalı'' buluşma, olay pozlar! İki ünlü oyuncudan Venedik'te ''Sakıncalı'' buluşma, olay pozlar! Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Saldırganlar ailenin kabusu oldu 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Saldırganlar ailenin kabusu oldu Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor! Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor! Güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği: Görenin ağzı açık kaldı Güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği: Görenin ağzı açık kaldı YKS'yi 1 dakikayla kaçırmıştı: Canlı yayında hayatının şokunu yaşattılar! YKS'yi 1 dakikayla kaçırmıştı: Canlı yayında hayatının şokunu yaşattılar! Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!''
Türkiye bembeyaz bir güne uyandı! Birçok ilimiz kar altında Türkiye bembeyaz bir güne uyandı! Birçok ilimiz kar altında Güzel oyuncu uyuşturucu testi sonrası sessizliğini imalı sözlerle bozdu Güzel oyuncu uyuşturucu testi sonrası sessizliğini imalı sözlerle bozdu Asansör yere çakılınca hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu kahreden ihmali ortaya koydu! Asansör yere çakılınca hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu kahreden ihmali ortaya koydu! AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şoke eden iddia: ''Bazı isimler kabul etti'' Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şoke eden iddia: ''Bazı isimler kabul etti'' Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Erdoğan havadayken gelen haber kriz yarattı: Uçak pisti pas geçti! Erdoğan havadayken gelen haber kriz yarattı: Uçak pisti pas geçti! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı!