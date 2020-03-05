Trump'ın özel temsilcisinden S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Moskova'da yapılacak görüşme öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor" açıklamasını yaptı.



Bugün Moskova'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'de bulunan S-400'lerle ilgili "Çok ciddi bir endişe yaratıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucunda 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinde üst düzey ilk temas bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin'le Moskova'da görüşecek.

Şehitlerimizin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerini fırsat bilip üst üste Türkiye lehine açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çeken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama daha geldi.

"ENDİŞELİYİZ"

Geçtiğimiz pazar akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuştu. Jeffrey, "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor. Washington, Avrupalılara Suriye konusunda çok daha büyük bir anlaşma yapmaları konusunda baskı yapıyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın destek verdiği Esed rejiminin hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından ABD'den alınması planlanan Patriotlar bir kez daha gündeme gelmişti. Jeffrey, önceki gün Hatay'da yaptığı açıklamada Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti.