Trump'tan bir Kaşıkçı açıklaması daha !

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayı yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemediklerini söyledi. Trump, "Eğer varsa, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik" diye konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama daha yaptı.

ABD Başkanı, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU HAFTA BİTMEDEN NELER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ'

Trump, "Eğer varsa, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik" diye konuştu. Trump, "Muhtemelen bu hafta bitmeden neler olduğunu öğrenmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo, ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddialarıyla ilgili olarak bu ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği yönünde gelen bir soruya, "Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir ülke kanunsuz bir iş yapıyorsa, bu kabul edilemez. Böyle bir eylemi kimse savunmayacak. Ne olduğunu basitçe açıklamalılar" ifadelerini kullandı.