Trump'tan bir Suriye çıkışı daha !

Esed rejimine düzenledikleri saldırının çok başarılı olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump, medyanın bunu küçümsemesinin tek yolunun kendi attığı tweet olduğunu söyledi.



Fransa ve İngiltere'yle birlikte dünyayı sarsan Suriye saldırısını gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, bugün tweet atarak medyayı eleştirdi:

“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde icra edildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim ‘Görev Tamamlandı’ ifadesini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. [Bu lafı] Daha çok kullanın!”

Cumartesi gününün ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı. ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye’nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili Twitter mesajındaysa, “Dün geceki mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Sonuç daha iyi olamazdı. Görev tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.