Trump'tan Erdoğan'a ve Sisi'ye kurucu üyelik daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir"dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı' (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict), desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir"

dedi.

Öte yandan aynı davetin Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'ye gittiği de öğrenildi. Mısır Dışişleri Bakanı, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Sisi'ye davetinin değerlendirildiğini söyledi.

DHA / İHA