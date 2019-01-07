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  3. 07 Ocak 2019 20:21

Trump'tan kritik Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, askerlerin Suriye'den çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump'tan kritik Suriye açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi kararına gelen tepkilere atıfta bulunarak DEAŞ'la savaşmaya devam ederken bir yandan da çekilmeye devam edeceklerini belirtti.

Trump, Twitter'dan New York Times gazetesinde yayımlanan ve Suriye'den çekilme planınında çelişkiler olduğu iddia edilen bir makaleye tepki göstererek Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Başarısız New York Times, Suriye ile ilgili niyetlerim hakkında bilerek yanlış bir makale yazdı. (Çekilme süreci) daha önce açıkladığımdan farklı değil. DEAŞ ile savaşmaya devam ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York Times, makalesinde, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün İsrail'de terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek ABD'nin Suriye'den çekilmesinin, Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemesine atıfta bulunarak Suriye'den çekilmenin "aylar hatta yıllar" alabileceğini belirtmişti.

Ayrıca makalede Suriye'den çekilme kararının, Trump ve kendi yöneticileri arasında ciddi bir kargaşaya yol açtığı, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ise karardan son derece rahatsız olduğu kaydedilmişti.

AA

suriye , trump , deaş , asker
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