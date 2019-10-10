TSK, 3 köyü daha teröristlerden temizledi

TSK kara harekâtının başladığı saatlerden itibaren terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG ile sıcak çatışmayı sürdürüyor.

Çatışmalar sonucunda Tel Abyad’ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn’daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü terörden arındırıldı.

Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.