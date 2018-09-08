TSK açıkladı: 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.