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  3. 08 Eylül 2018 10:57

TSK açıkladı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonda 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK açıkladı: 3 terörist öldürüldü
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TSK'dan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki  Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale  getirildi. 

 Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki  Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs  bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu  silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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