TSK açıkladı ! Afrin'de 18 terörist halk tarafından yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Dün Afrin’de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi" denildi.
İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:
Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.— TSK (@TSKGnkur) 21 Mart 2018
İHA