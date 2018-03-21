TSK açıkladı ! Afrin'de 18 terörist halk tarafından yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Dün Afrin’de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi" denildi.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:



