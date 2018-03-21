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  3. 21 Mart 2018 09:02

TSK açıkladı ! Afrin'de 18 terörist halk tarafından yakalandı

TSK, Afrin'in 9 köyünde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

TSK açıkladı ! Afrin'de 18 terörist halk tarafından yakalandı
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TSK'dan yapılan açıklamada, "Dün Afrin’de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi" denildi.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:

İHA

halk , terörist , afrin
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