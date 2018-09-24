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  3. 24 Eylül 2018 21:54

TSK açıkladı ! Mavi listedeki terörist öldürüldü

Bingöl'de yapılan hava harekatında öldürülen teröristlerden birinin mavi listede olan "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu açıklandı.

TSK açıkladı ! Mavi listedeki terörist öldürüldü
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Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu kaydedildi.

AA

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