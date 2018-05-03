TSK açıkladı: Teröristlerin İHA'sı düşürüldü !
TSK açıkladı: Teröristlerin İHA'sı düşürüldü !
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  3. 03 Mayıs 2018 19:21

TSK açıkladı: Teröristlerin İHA'sı düşürüldü !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap Bbölgesinde teröristlere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

TSK açıkladı: Teröristlerin İHA'sı düşürüldü !
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Kuzey Irak'ta terörle mücadele hakkında açıklama yapan TSK, Zap’ta teröristlere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü, Hakurk'ta da tanksavar silahının ele geçirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamaya göre, Zap bölgesinde bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir drone (insansız hava aracı-İHA) dronesavar ile düşürüldü.

Ayrıca, Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen mağara içerisinde bir AT-4 tanksavar silahı, üç AK-47 piyade tüfeği, iki av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

iha , terör , tsk , zap
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