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  3. 25 Temmuz 2017 21:07

TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlere hava harekatının yapıldığını açıkladı.

TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), açıklamasında Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

25 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik olarak TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, dokuz bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

tsk , hava harekatı , terörist
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