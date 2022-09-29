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TSK Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki hedefleri vurdu

TSK Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki hedefleri vurdu

Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Irak'ta sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki bölgeye hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Kuzey Irak'ta 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.  

Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi.

Bakan Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.

Etiketler TSK Kuzey Irak kuzey ırak
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