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  3. 18 Ocak 2018 11:38

Türk askeri vurmaya başladı !

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın taciz atışına anında karşılık verildiğini duyurdu.

Türk askeri vurmaya başladı !
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/ PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.

TOPÇU ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

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