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  3. 06 Mart 2018 22:38

TSK Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in sözlerini Twitter'dan paylaştı.

TSK Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in PKK/YPG’nin kastedildiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in PKK/YPG’yi kastettiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı. 

İHA

twitter , tsk , dujarric , ypg , pkk
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