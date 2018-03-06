TSK Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in PKK/YPG’nin kastedildiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in PKK/YPG’yi kastettiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı.