TSK ve ÖSO'ya tuzak kurmuşlar !

Mehmetçiğin Cinderes'te ilerleyişi sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Cinderes'in Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı. Temizlenen bölgelerde, teröristlerin hendek kazarak TSK ve ÖSO'yu pusuya düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terörden arındırdı.



Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Eşkan ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye Köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan arındırdı. TSK ve ÖSO birliklerinin ele geçirdiği bölgede, teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.