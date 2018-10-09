TSK'da deprem ! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25'i asker 20'si mahrem imam olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5'i yarbay, toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'sinin halen aktif görevde bulunduğu belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 17'si muvazzaf olmak üzere 25 asker ile askerlerden sorumlu 20 "mahrem imam" dahil toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ilde operasyon düzenliyor. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin albay, 4'ünün binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 9'unun astsubay olduğu belirtildi.

51 GÖZALTI DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 51 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Örgüt ile irtibatları tespit edilen 5 yarbay, 12 binbaşı, 31 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde olduğu belirlenirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 27 ilde operasyon başlatıldı.