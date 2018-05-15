TSK'da FETÖ operasyonu: 27 isim gözaltında

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ardışık arama/ankesör yöntemi ile tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personeller ve askeri personellerin bağlı olduğu mahrem imamların yakalanmasına yönelik 15 Mayıs 2018 günü Bitlis merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış. Yapılan operasyon neticesinde albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde içlerinde emekli ve muvazzaf askeri personellerin de bulunduğu 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelesi; titiz, özverili ve kararlıkla devam etmektedir” denildi.