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  3. 28 Kasım 2018 10:09

FETÖ operasyonunda Digitürk detayı ! 33 gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında muvazzafların da bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt talimatının sonrasında Digitürk'ten ayrılan ve ankesör-sabit hatlardan iletişim kurdukları tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarını incelendiği, söz konusu yapılan incelemede bir kısmı muvazzaf 33 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığının tespit edildiği belirlendi.

Bu tespitlerin ardından harekete geçen savcılık, 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 26 şüpheli yakalandı.

 

AA

tsk , fetö , istanbul
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