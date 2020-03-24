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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS İLACI AÇIKLAMASI !
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  3. 24 Mart 2020 17:01

TSK'da koronavirüs taramasının sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerler şu ana kadar korona virüs tespit edilmediğini belirterek, salgının karargahlara sıçramaması için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TSK'da koronavirüs taramasının sonuçları belli oldu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri birlik ve karargahlarda salgınla mücadele ile ilgili önlemlerle ilgili konuştu. Şu ana kadar askerlerde virüs tespit edilmediğini belirten Akar, salgınla mücadele için Korona Virüs ile Mücadele Merkezi kurulduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Korona Virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız'' dedi.

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