TSK'da koronavirüs taramasının sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri birlik ve karargahlarda salgınla mücadele ile ilgili önlemlerle ilgili konuştu. Şu ana kadar askerlerde virüs tespit edilmediğini belirten Akar, salgınla mücadele için Korona Virüs ile Mücadele Merkezi kurulduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Korona Virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız'' dedi.