TSK'dan Afrin açıklaması: ''287 terörist öldürüldü''

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu akşam yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada bugün 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu bildirildi. Açıklamada dün yaşanan çatışmalarda şehit olan iki askerin naaşlarına bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin açıklama geldi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPGve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

İKİ ŞEHİTİN NAAŞINA ULAŞILAMADI

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

47 HEDEF VURULDU

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.