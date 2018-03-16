TSK'dan Afrin'deki hainlere son çağrı ! Havadan bildiri atıldı

TSK, Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildiriyi havadan attı. TSK’nın attığı bildiri şöyle:



“Terör örgütü içinde yer alanlar. Türk Silahlı Kuvvetleri; barış, huzur ve güven getirmek için Afrin’dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme. Aldanma. Seni öne sürenler Afrin’den kaçıyor. En güvenli ve en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütlerinden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye’nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol. Afrin’de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor.”

AFRİN HALKINA BİLDİRİ

TSK, PKK/PYD-YPG, DEAŞ terör örgütleri tarafından Afrin’de kalkan olarak kullanılan sivil halkın Afrin’den güvenli bir şekilde ayrılması için havadan Arapça ve Kürtçe bildiriler attı. TSK’nın attığı bildiri şöyle:



“Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz, size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin’den ayrılmak isteyenler TSK’nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakıp evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin.”