SON DAKİKA
AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2018 10:58

TSK'dan dev operasyon ! 7 terörist öldürüldü

Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM