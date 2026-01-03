TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin açtığı davada dikkat çeken ayrıntı

2024 Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ndeki diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran ve yemin töreni ardından TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin yargıya taşıdığı "ihraç" kararında, kuruldaki 4 üyenin karşı oy kullandığı ortaya çıktı.

2024 yılında Kara Harp Okulu'ndaki Mezuniyet Töreni'nden sonra subaylık andını okuyan ve Yüksek Disiplin Kurulu kararınca TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Yüksek Disiplin Kurulu kararını yargıya taşımıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na (KKK YDK) ihraç istemiyle gönderildi.

Bu kapsamda ocak ayında teğmenler KKK YDK’de; teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (MSB YDK) savunmalarını yaptı.

Teğmenler KKK YDK’deki savunmaları 6 saat sürerken, Türkiye Barolar Birligi (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da dahil olduğu 10 avukat savunma yaptı. Teğmenler savunmalarına “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek başladı. Teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk; disiplin soruşturmasında bir tuğgeneral tarafından teğmen İzzet Talip Akarsu’ya, “Deizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayan Harbiyeliler nasıl ibadet ediyorlar?” şeklinde sorular yöneltildiğini açıkladı.

Savunma sürecinin ardından MSB’den 31 Ocak’ta yapılan açıklamada; 5 teğmen ve 3 komutanın TSK’den ihraç edildiğini açıkladı. İhraç kararının ardından teğmenler 2 Şubat’ta Anıtkabir’e bağımsız bir şekilde gidip, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktılar ve bağlılıklarını tekrarladılar. YDK’nin gerekçeli kararı ise teğmenlere 4 Şubat’ta tebliğ edildi. 9 üyeli YDK’nin 5 üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin, TSK’yi tartışılır hale getirerek, “toplumda ayrışmaya sebep oldukları”, “Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanıldığı” ve “ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları” savunuldu. Aralarında YDK’nin tek hukukçu üyesi Hukuk Hizmetleri Başkanı Hâkim Albay ile Kurmay Başkanı Korgeneral olan 4 üye ise karşı oy kullandı.

YDK kararının ardından teğmenler, ihraç kararını İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İlk davayı ise teğmenlerden Serhat Gündar, YDK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtı. Bu gelişmenin ardından teğmenlerin avukatı Namık Öztürk, 5 teğmen için 5 ayrı dava açıldığını ve davaların farklı mahkemelere düştüğünü açıkladı. Davaların 1 yıl sürebileceğini belirten Öztürk; “Bizim aleyhimize karar verirlerse Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf etme yetkimiz var. En son kararı Danıştay verecek. Ancak Danıştay’ın kararı 3-4 yılı bulabilir” ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanı sıra teğmenlerin Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Teğmenlerin dava süreci sürerken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nunda gerçekleşen 2026 bütçe görüşmesinde teğmenlerin ihracına ilişkin; “Geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirine, ‘Biz Atatürk'ün temsilcileriyiz, Atatürk’ün askerleriyiz’ dediği için tek bir soru sorulmadı. Neden atıldı? Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?” diyerek, gerekçeli kararla çelişti.

Cumhuriyet