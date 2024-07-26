TSK'dan Kıbrıs'ın güneyinde gövde gösterisi
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Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."
🗓️ 24 Temmuz 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2024
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QFqG1rIefA
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