  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TSK'dan Kıbrıs'ın güneyinde gövde gösterisi

TSK'dan Kıbrıs'ın güneyinde gövde gösterisi

TSK'dan Kıbrıs'ın güneyinde gövde gösterisi
Güncelleme:

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."

Etiketler TSK Kıbrıs eğitim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Özgür Özel'den olay olacak sözler: ''Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'' Özgür Özel'den olay olacak sözler: ''Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'' Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... Bir Türk şirketi daha Araplara satıldı Bir Türk şirketi daha Araplara satıldı Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Yeni tehlikenin adı: Listeria... Binlerce kilo et toplatıldı Yeni tehlikenin adı: Listeria... Binlerce kilo et toplatıldı Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü yazar vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü yazar vefat etti Covid-19 kabusu geri döndü: Bugüne kadar görülmüş en bulaşıcı varyant Covid-19 kabusu geri döndü: Bugüne kadar görülmüş en bulaşıcı varyant Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ?
Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...'' RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...'' ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu Osman Kavala krizi büyüyor: AK Partili Türkeş'ten Bakan Tunç'a sert sözler Osman Kavala krizi büyüyor: AK Partili Türkeş'ten Bakan Tunç'a sert sözler Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan AK Partili isme tokat tepkisi Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan AK Partili isme tokat tepkisi Mehmet Büyükekşi'ye çok ağır suçlama Mehmet Büyükekşi'ye çok ağır suçlama Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı