TSK'dan Kuzey Irak'ta Pençe-3 askeri harekatı başlattı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı" denildi.

ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos'ta Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." ifadeleriyle operasyonun sinyalini vermişti.

'PKK ÇİFT TRAFLI KUŞATILDI'

Şırnak ve Hakkari'yi aşan tüm sınır kamplarında icra edecek. Bu anlamda yakın zamanda kendisini gösteriyordu aslında. Özellikle Pençe-2 ve Pençe-1'in ortaya koyduğu etkilerle birlikte Haftanin çok hareketlenmişti. Türkiye'nin PKK'ya karşı uygulamaya çalıştığı stratejik anlamda bir kıskaç var. Fırat Kalkanı'nda yapılanları göz önünde bulundurarak bu cümleleri kullanıyorum. Haftanin, Zap ve Hakurk, Zeytin Dalı harekat alanı PKK'nın olduğu bölgeyi çift taraftan kuşatmış oluyor.

Türkiye'nin uygulamış olduğu genel bir yaklaşım var. Gözüken bir şey var. Türkiye temelde şu an 350 km'lik sınırı boyunca, terörün güç ürettiği alanları tamamiyle alan hakimiyeti çerçevesinde kontrol altında bulunduracak gibi gözüküyor. Sinat ve Haftanin en başından beri, PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi. Bütün Şırnak'ı göğüsleyen temel kamp alanları, teröristlerin yuvalandığı yüzlerce kamp bölgesiyle birlikte binlerce mağara var.

Ben nihai hedefin Suriye'nin Kuzey doğusundaki, Menbiç'teki PKK'nın konvansiyonel gücünün kırılması olduğunu düşünüyorum.

27 MAYIS PENÇE-1, 12 TEMMUZ PENÇE-2

Pençe 1 harekatı 27 Mayıs'ta Hakurk'a yapılmıştı. Ardından 12 Temmuz tarihinde Pençe 2 harekatı gerçekleştirilmiş ve Hakurk'tan Kandil'e yönelik bir harekat sürmüştü.













