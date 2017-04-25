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  1. 25 Nisan 2017 19:53

TSK'dan Sincar ve Karaçok açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

TSK'dan Sincar ve Karaçok açıklaması
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 70 teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgütte morallerin son derece bozuk olduğu vurgulandı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütü PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ’ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır     kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok’ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır."

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