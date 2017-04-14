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  1. 14 Nisan 2017 09:24

TSK'dan Zap bölgesine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK hedeflerini bombaladı.

TSK'dan Zap bölgesine hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 5 sığınak, 2 barınma yeri ile silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. 

Savaş uçaklarınca düzenlenen harekatla terör örgütüne ait 5 sığınak, 2 barınma yeri ile silah mevzileri vurularak etkisiz hale getirildi.
Harekatın ardından jetler üslerine döndü.

AA

tsk , terör örgütü , ırak , pkk