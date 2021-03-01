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TSK'den Suriye sınırına tank sevkiyatı

TSK'den Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına tank ve beton blok sevkiyatı gerçekleştirdi. Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. 

Kahraman Mehmetçikler, Türkiye'nin sınırlarındaki hainlere göz açtırmamaya devam ediyor. 

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilmek için yola çıkan tank ve mevzilerde kullanılacak beton blok yüklü TIR'lar, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. 

 

Etiketler tsk sınır sınır birlikleri tank
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