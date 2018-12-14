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  3. 14 Aralık 2018 23:16

TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti !

TSK'nın Sincar'daki PKK hedeflerine bomba yağdırması Irak Dışişleri Bakanlığı'nı rahatsız etti.

TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti !
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Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Yıldız da, görüşmede PKK terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından birincil öncelikli mesele olduğunun altını çizerek, bu kapsamda düzenlenen hava harekatının uluslararası hukuk ve BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca icra edildiğini ifade etti.

Yıldız, görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile her nerede olursa olsun mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele bağlamında işbirliği ve dayanışmanın öneminin altını çizdi.

AA

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