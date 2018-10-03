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  3. 03 Ekim 2018 17:39

TSK'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

TSK, sosyal medya hesabından bir jet pilotunun fotoğrafını paylaştı.

TSK'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı
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TSK'nın Twitter üzerinden yaptığı son paylaşım herkesin tüylerini diken diken etti. TSK'nın yaptığı paylaşımda "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda tam teşekküllü pilotun uçuş öncesi fotoğrafı yer alıyor.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

TSK'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşın altına, "Avına bakan kartal gibi mübarek", "Kontrolü yaparken ameliyata hazırlanan bir cerrah haline bürünmüş", "Ayağınıza taş değmesin" gibi yorumlar yapıldı.

pilot , tsk
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