İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Depremin merkez üssü İzmir'den korkutan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik
Vali Köşger açıkladı! İzmir'de çadır kurulacak yerler!
Vali Köşger açıkladı! İzmir'de çadır kurulacak yerler!
RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama
RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ekim 2020 19:41

TSK'ye ait uçak yardım için İzmir'e yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e yola çıktığını duyurdu.

TSK'ye ait uçak yardım için İzmir'e yola çıktı
A+ A-

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TSK'ye ait bir uçağımız, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor."

deprem , izmir , msb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM