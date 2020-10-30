TSK'ye ait uçak yardım için İzmir'e yola çıktı

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TSK'ye ait bir uçağımız, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor."
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