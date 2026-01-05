  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TT Ventures CES Yatırım Ortaklığı ile küresel bağlantılarına güç katıyor

TT Ventures CES Yatırım Ortaklığı ile küresel bağlantılarına güç katıyor

TT Ventures CES Yatırım Ortaklığı ile küresel bağlantılarına güç katıyor
Güncelleme:

TT Ventures, dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden CES (Consumer Electronics Show) kapsamında küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle stratejik temaslarını güçlendiriyor. Bu yıl CES’te Investor Partnership kapsamında yer alacak olan TT Ventures girişimleri, yatırımcılar, teknoloji liderleri ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin teknoloji potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılacak.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, TT Ventures ile Türkiye’nin girişim ekosistemine yön vermeyi sürdürüyor. Türkiye’de girişim ve inovasyon kültürünün gelişmesine 10 yılı aşkın süredir önemli katkılar sunan TT Ventures, yenilikçi girişimleri destekleyerek hem Türkiye’de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek oluyor. San Fransisco’daki ofisi ve uluslararası bağlantılarıyla yerli girişimleri küresel sahneye taşıma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren TT Ventures, her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan CES organizasyonunun Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) programına dahil oldu. Vegas’ta 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında “AI Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilecek CES öncesi programa dahil olarak stratejik bir adım atan TT Ventures, küresel yatırımcı bağlantılarına güç kattı.

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES’te gerçekleştirilecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures girişimleri, küresel yatırımcı ekosistemiyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda bu platform, Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturarak Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte daha da görünür hale getirecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Etiketler TT Ventures
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı! Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı!
Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı!