TTB açıkladı: ''Bir günde 6 sağlık çalışanını kaybettik!''

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) açıklamalarına göre dün 6 sağlık çalışanı Coronavirus (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

TTB'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ve çalıştıkları hastaneler şöyle:

Özel bir hastanede otomasyon görevlisi olarak çalışan İsmail Has

Tarsus Devlet Hastanesi’nde eczane teknisyeni olarak çalışan Ramazan Öz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknisyenliği yapan Ahmet Yıldız

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık işçisi olarak çalışan Hanım Kakaç

Isparta SSK Hastanesi’nden emekli Ortopedi Uzmanı Dr. Adnan Kömüroğlu

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner.