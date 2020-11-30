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  3. 30 Kasım 2020 09:14

TTB: ''Bir haftada 20 sağlık çalışanını kaybettik''

Türk Tabipleri Birliği, bir haftada 20 sağlık çalışanının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB: ''Bir haftada 20 sağlık çalışanını kaybettik''
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Yaptığı açıklamalar, ve uyarılar nedeniyle AK Parti ve MHP'nin hedefindeki Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 1  20 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik..." ifadesi kullanıldı.

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