TTB: ''Bir haftada 20 sağlık çalışanını kaybettik''

Yaptığı açıklamalar, ve uyarılar nedeniyle AK Parti ve MHP'nin hedefindeki Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 1 20 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik..." ifadesi kullanıldı.

Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz



1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 30, 2020