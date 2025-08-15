TTB'ye siber saldırı: Tam 107 bin kişinin verileri tehlikede

Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) 8 Ağustos'ta düzenlenen siber saldırı sonrası, yaklaşık 107 bin çalışanın ve üyenin kimlik, iletişim ve lokasyon bilgilerini içeren kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği açıklandı.

Türk Tabipler Birliği (TTB), 8 Ağustos 2025 tarihinde sistemlerine yönelik gerçekleşen bir siber saldırı sonucu, üyeleri ve çalışanlarının kişisel verilerine erişildiğini duyurdu. Birlik, yapılan ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 107 bin kişinin veri ihlalinden etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)'na yapılan bildirimde, saldırının kaynağının henüz tespit edilemediği belirtildi. Saldırganların TTB'nin sistemlerindeki dosyalara erişim sağladığı ve bu dosyaları sildiği açıklandı. İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları arasında TTB çalışanları, sistem kullanıcıları ve tabip odalarına kayıtlı üyeler yer alıyor.

Erişilen kişisel veri kategorileri ise şunlar:

Kimlik verileri (ad, soyadı vb.)

İletişim verileri (telefon, e-posta)

Lokasyon verileri

Hukuki işlem verileri

İşlem güvenliği verileri

Birlik, üye veri tabanına doğrudan erişim sağlanıp sağlanmadığının netleşmediğini, ancak olası etkilenen kişi sayısının 107 bin civarında olabileceğini belirtti. Saldırının boyutlarını ve kesin etkilerini belirlemek için incelemeler devam ediyor.