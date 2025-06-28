TÜBİTAK BiGG sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bireysel Genç Girişim (TÜBİTAK BiGG) Programı 2025 yılı 1'inci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025-1'inci çağrı sonuçları açıklandı. 2 bin 31 genç girişimcimiz, TÜBİTAK BiGG Programı'na iş fikriyle başvurdu. 101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketleşen girişimcilerimiz yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK, BiGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştiriyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. Başvuruda bulunan girişimciler, ayrıntılı bilgiye; 'https://eteydeb.tubitak.gov.tr/' adresinden giriş yaparak, sonuçlara ulaşabilecek.

DHA