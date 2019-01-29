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  2. Güncel
  3. 29 Ocak 2019 12:55

TÜBİTAK mühendisi 4 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 mühendis gözaltına alındı.

TÜBİTAK mühendisi 4 kişi gözaltına alındı
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütle irtibatı belirlenen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis, gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

tübitak , mühendis , gözaltı , fetö
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