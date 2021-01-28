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ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
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  3. 28 Ocak 2021 14:29

TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması
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Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğiyle toplamda 17 aşı çalışması bulunuyor. Öte yandan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Mandal, yerli aşının yurt dışında çalışanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşıların olacağını ifade etti.

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