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  3. TÜDER Başkanı Küçük de tepki gösterdi: ''Yenidoğan bebek skandalının tüm yönleri açıklansın''

TÜDER Başkanı Küçük de tepki gösterdi: ''Yenidoğan bebek skandalının tüm yönleri açıklansın''

TÜDER Başkanı Küçük de tepki gösterdi: ''Yenidoğan bebek skandalının tüm yönleri açıklansın''
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Aralarında doktor, hemşire ve ambulan şoförünün de yer aldığı ve yenidoğan bebeklerin ölümüne yol açmakla suçlanan yenidoğan çetesiyle ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de "yenidoğan bebek skandalı tüm yönleriyle açığa çıkarılmalıdır" dedi.

Türkiye'nin kanını donduran yenidoğan çetesi ile ilgili olarak her gün yeni bir kan donduran ayrıntı ortaya çıkarken kamuoyunun tepkileri de büyüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Tüketiciler Derneği'nden (TÜDER) geldi.

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük yaptığı açıklamada, "yenidoğan bebek skandalı tüm yönleriyle açığa çıkarılması gerektiğini" belirterek şu ifadeleri kullandı:

Toplum vicdanını derinden yaralayan yenidoğan bebek çetesi skandalı ile ilgili olarak, sadece olaya karışan doktor ve sağlık personelleri suçlu değil, ilgili kamu ve özel hastaneleri denetlemeyen, denetim görevini gereği gibi yerine getirmeyen ya da yıllardır ihmal eden kişiler ve meslek odaları da suçludur.
Olayın geniş kapsamlı olarak araştırılmasını, toplum vicdanını derinden yaralayan bu olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği açısından talep ediyoruz.
Kamuoyunun ve yetkililerin önemle dikkatine sunuyoruz.
Saygılarımızla.
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

 

Etiketler tüder levent küçük yenidoğan bebek skandalı
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