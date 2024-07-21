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TÜDER elektrik birim fiyatında indirim istedi

TÜDER elektrik birim fiyatında indirim istedi
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Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar, yüksek enflasyon ve artan geçim derdi vatandaşları temel ihtiyaçlarına ulaşmasının önüne baraj kurmaya devam ederken, yaz aylarında artan klima kullanımı ile birlikte yükselen elektrik faturalarını işaret eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "klimalar çalışıyor elektrik faturaları yükseliyor" dedi.

Türkiye'de her gün biraz daha artan geçim derdi sıkıntılarına bir de hanelerin temel masraflarından biri olan elektrik faturaları da eklendi.

Bunaltan yaz sıcaklarında evlerinde kliması olan vatandaşlar klimalarını neredeyse aralıksız çalıştırmaya başlayınca haliyle elektrik faturaları da katlanarak arttı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "klimalar çalışıyor elektrik faturaları yükseliyor" dedi ve elektrik birim fiyatlarına indirim istedi.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

Aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda Valilikler, Belediyeler, Uzmanlar ve AFAD halkı uyararak, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama ve güneşten kaçınma önerisinde bulunmaktadırlar. Bu süreçte evlerde, işyerlerinde klimalar sürekli çalışmakta, vatandaşlarımız biraz olsun serinlemeye çalışmaktadır.

Klimaların yoğun çalışması, elektrik tüketiminin artmasına bağlı olarak elektrik faturalarına yansıyacaktır.

Önümüzdeki aylarda yüksek tutarlı elektrik faturaları ile karşı karşıya kalacağız.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması ve bu zor ekonomik süreçte onlara destek sağlamak amacıyla, elektrik birim fiyatlarında mutlaka indirime gidilerek, fatura ödemelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır.

Etiketler levent küçük tüder Tüketiciler Derneği klimalar elektrik faturası
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