TÜDER'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ''bahşiş ödeme'' çağrısı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, restoran, kafe ve lokantalarda kuver, servis ve masa ücreti gibi ek bedellere getirilen yasağın ardından kendi isteğiyle bahşiş vermek isteyen tüketiciler için bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir çağrı yaptı.

Türkiye'de restoranlarda kuver ve servis ücreti almanın yasaklanmasının ardından, gönüllü bahşiş sistemi devreye girdi.

Yeni dönemle birlikte tüketiciler eğer isterlerse kendi belirleyecekleri bir bahşişi sadece pos cihazı üzerinden ödemesine izin veriliyor.

Ancak bazı işletmelerin pos cihazıyla bahşiş ödemesini kabul ederken bazı işletmelerin bahşişi sadece nakit olarak talep etmesi tüketiciyi zor duruma soktu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kritik bir çağro geldi.

İşte Küçük'ün o açıklamaları:

"Yeme-içme hizmeti sunan lokanta, restoran, kafe ve pastane benzeri işyerlerinde kuver, servis ve masa ücreti gibi adlarla tüketicilerden bedel alınmasının yasaklanmasının ardından, bazı tüketiciler gönüllü bahşişlerini kredi kartı ile ödemek istemektedir.

Bazı işletmeler kredi kartıyla gönüllü bahşiş ödemesini kabul ederken, bazı işletmeler ise vergi ve muhasebe işlemlerini gerekçe göstererek yalnızca nakit bahşiş kabul etmektedir.

Bu durum, yanında nakit bulundurmayan müşteriler açısından sorun yaratmakta ve işletmeler ile müşterileri karşı karşıya getirmektedir.

Gönüllü bahşişlerin kredi kartıyla ödenebilmesine ilişkin olarak; POS cihazlarında ayrı bir departman oluşturulması, vergi ve muhasebe kayıt işlemleri ile ücret gelirleri bakımından prim ve stopaj uygulamalarına açıklık getirecek yasal bir düzenleme yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir."