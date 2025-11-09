Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor …

2026 yılı fuarları içinde , bu yıl heyecanla beklenen çok farklı bir Av –Silah ve Doğa Sporları Fuarı yer alacak. Antalya - ExpoHunt 2026.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Kurtuluş Savaşı ile başlayan av tüfeği ve silah üretimi konusu zamanla dededen toruna kadar geçerek şimdi 3. kuşak mirasçıların halen ilk günkü özen ile en son modern teknoloji ile birleştirdikleri bir ilçe Beyşehir.

Özellikle, Üzümlü ve Huğlu kasabalarında yaşayan, neredeyse tüm hane halkları tüfek üretiminde yer almakta.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, sadece av tüfeği değil, artık savunma sanayi için ve hatta yurtdışı ülkelerin silah sanayileri içinde aranan markalara ev sahipliği yapıyor. Bölgede, toplamda 400 e yakın küçük büyük üretici bulunmakta, aslında bu sayı dünyada hiçbir ülkede bu şekilde tek bir şehirde bulunmuyor.

Tüfek üreticileri, çelik, alüminyum, plastik başta olmak üzere, bir tüfeğin ihtiyacı olan parçalar için de katma değerli bir yan sanayi ekosistemi oluşturmuşlar.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, mutlaka Beyşehir de üretilmiş bir av tüfeği veya savunma silahına artık rastlıyorsunuz.

Tüm bunlar ile birlikte bu kadar büyük bir sektörde yıllardır, şikayetçi oldukları sektörde sadece bir fuarın düzenleniyor olması. Bu yıl tüfek üreticilerin ortak talepleri dikkate alınarak Antalya'da da bir av silahı ve doğa sporları içerikli bir fuar düzenleneceği haberi sektörde büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Beyşehirli Silah Sanayicileri Derneği Başkanı, Ahmet Sefa Özşahin, Antalya ExpoHunt Fuarı'nın yıllardır bekledikleri fuar olacağı görüşünde. Beyşehir ile Antalya yı birbirine bağlayan Derebucak – Taşağıl Tüneli ile sadece 1 saat 15 dakika gibi kısa sürede Antalya’ya geçiliyor olması, Fuara katılacak firmalar için büyük bir lojistik kolaylık olacak diyerek, sektördeki tek fuarın, İstanbul da olması nedeniyle, gerek lojistik zorluklar, ulaşım süreleri, İstanbul içindeki trafik bile hem biz üretici firmaları zorluyor hem de, ana hedef olan yerli ve yabancı ziyaretçileri yıldan yıla azaldığını gözlemledik.

Antalya ExpoHunt, Antalya havalimanına 5 dakika mesafede olması, Akdeniz bölgesinde yoğun olan avcı, av bayisi ve tüfek meraklıları içinde ulaşım ve konaklama seçenekleri ile bizler için çok doğru bir fuar olacağı inancındayız. Fuarda Beysisad, olarak, stand açacağız, standımızda, Beyşehir’e özgü ürünlerin tanıtımı yanı sıra, tüfek üretiminde arka planda olan ama asıl görsellikleri sunan, kundak, dipçik, el oymacılığı gravür ustaları da yeteneklerini gösterme şansı elde edecekler.

ExpoHunt fuarı, sektörde her zaman değişik fikirleri ile organizasyonlar yapan GeoExpo Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İlker Toraman tarafından planlanarak uygulamaya alınan bir fuar. ExpoHunt fuarı, havalimanına 5 dakika, Kundu Oteller bölgesine 10 dakika mesafedeki Anfaş Fuar ve Kongre Merkezinde 30 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Daha önce fuar ve bayi toplantılarını birleştirerek yine Antalya'da yaptığımız organizasyonlar sonucu, Artık sadece iç piyasanın yeterli olmadığını, firmaların yabancı alıcılar ile birebir görüşmek istediklerinden yola çıkarak ExpoHunt Antalya fuarını düzenlemeye karar verdik.

Bu yıl fuarımızın ana Temasını “ Beyşehir “ olarak belirledik.

Beyşehir, Konya bizim için asla azımsanmayacak bir bölge. Buradaki üretici firmaların hemen hepsini fuara katılmaları konusundaki istekli görmek bizi çok mutlu etti. 10 günlük kısa bir sürede fuar da av silah sektörüne ayrılmış salonlarımızın yarısı şimdiden Beyşehirli firmalar tarafından ayrıldı. Dileğimiz küçük büyük firma demeden tüm üretici firmalarımızın fuarda yer almasını.

Fuar ile ilgili olarak bizleri misafir eden Beyşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Akbıyık beyefendi ile işbirliği fırsatları üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.

Kendisi fuarın ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacağı yurt dışından yeni portföy oluşacağına inancımız tamdır şeklinde görüşlerini belirterek, önümüzdeki yıllarda ExpoHunt Fuarı'nın tüm Beyşehir için av tüfekleri ve silah sanayi konusunda bütünleşeceğini umduklarını, Beyşehir‘in fuarın markası dünyada bir yeri olmasını arzu ettiklerini dile getirdiler.

Beyşehir Silah Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Ahmet Sefa Özşahin’in Beyşehirli üreticiler için önemli bir tanıtım ve satış artırıcı bir fuar olacağına inandığı ExpoHunt fuarında bizleri desteklemesi güzel bir gelişme oldu.

Tüm Türkiye deki silah ve av tüfeği üreticileri ve satıcıları bizim için çok değerli ve her firmanın bizi destekleyeceğini zamanla daha da büyüyerek, sadece yurt içi değil yurtdışındaki global markaların da fuarımızda yer almak isteyeceğinden eminim.