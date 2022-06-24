Tuğçe Kazaz: ''Türkiye'nin sınırları yeniden çizilmeli''

Son dönemde yaptığı siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken eski manken Tuğçe Kazaz, dünyanın tümünde sınırların değiştiğini söyleyerek, sınırların tekrar çizilmesi ve gerekirse adalara girilmesi gerektiğini savundu.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TVNET'te bir programa katılan, eski manken Tuğçe Kazaz, dış politika üzerine fikirlerini paylaştı.

Kazaz, şunları söyledi:

"Dünyada zaten şu an sınırların tekrar çizildiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın tümünde sınırlar değişiyor.

Ben sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de gerekirse sınırlarını genişletip, hakim olduğu mazlum coğrafyalarda, onların etnik kökenlerine, topraklarına karışmadan huzur içinde yaşatması gerektiğine inanıyorum bir devlet olarak.

Türkiye'nin bugün, dünyanın üzerindeki hak noktasında bir güç olduğuna, bu yolda adım attığına inanıyorum. Türkiye'nin bütün sistemi buna göre hazırlandı.

Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle 'Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır' maddesiyle bize geldi. İngiltere de, Almanya da bize vermek istedi. Ama 'her nedense' İsmet İnönü adaları almaktan korktu."