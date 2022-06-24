  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tuğçe Kazaz: ''Türkiye'nin sınırları yeniden çizilmeli''

Tuğçe Kazaz: ''Türkiye'nin sınırları yeniden çizilmeli''

Son dönemde yaptığı siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken eski manken Tuğçe Kazaz, dünyanın tümünde sınırların değiştiğini söyleyerek, sınırların tekrar çizilmesi ve gerekirse adalara girilmesi gerektiğini savundu.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TVNET'te bir programa katılan, eski manken Tuğçe Kazaz, dış politika üzerine fikirlerini paylaştı.

Kazaz, şunları söyledi:

"Dünyada zaten şu an sınırların tekrar çizildiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın tümünde sınırlar değişiyor.

Ben sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de gerekirse sınırlarını genişletip, hakim olduğu mazlum coğrafyalarda, onların etnik kökenlerine, topraklarına karışmadan huzur içinde yaşatması gerektiğine inanıyorum bir devlet olarak.

Türkiye'nin bugün, dünyanın üzerindeki hak noktasında bir güç olduğuna, bu yolda adım attığına inanıyorum. Türkiye'nin bütün sistemi buna göre hazırlandı.

Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle 'Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır' maddesiyle bize geldi. İngiltere de, Almanya da bize vermek istedi. Ama 'her nedense' İsmet İnönü adaları almaktan korktu."

 

Etiketler Tuğçe Kazaz dış politika sınırlar yeniden çizilmeli adalara girilmeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memurun beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücreti zammı belli oldu
İstanbul'da kreşte skandal! 17 aylık bebek kabusu yaşadı
Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu
Besle kargayı oysun gözünü! Suriyeliler polisin üstüne yürüdü
Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu: Dua Lipa sandım
Bomba kadro! Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Bakan Bozdağ: ''Adayımız Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır''
Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişki rezaletinde yeni perde