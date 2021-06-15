  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tuğçe Kazaz'dan tepki çeken Atatürk ve Erdoğan kıyaslaması

Tuğçe Kazaz'dan tepki çeken Atatürk ve Erdoğan kıyaslaması

Tuğçe Kazaz'dan tepki çeken Atatürk ve Erdoğan kıyaslaması

Son yıllarda sadece sansasyonel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan eski manken Tuğçe Kazaz Erdoğan ve Atatürk karşılaştırmasıyla tepki çekti.

Eski manken Tuğçe Kazaz Twitter'da yaptığı paylaşımla yine en çok konuluşan isimlerden olmayı başardı.

Son yılarda sadece sansasyonel twitleriyle gündeme gelen Kazaz, Atatürk'ün birden çok dil bilmesiyle Erdoğan'ın dil bilememesini karşılaştırdı.

"Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal"...



Tuğça Kazaz'ın attığı bu twiti çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eleştirirken, pek çoğu da Kazaz'ı ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

Etiketler Tuğçe Kazaz atatürk erdoğan twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatil sezonu açıldı: İşte ünlülerin tatil fotoğrafları
Batı medyası, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anları böyle çarpıttı
Alaattin Çakıcı hakkında dikkat çeken iddia
İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü
MTV borcu, trafik, köprü ve otoyol geçiş cezası olanlar dikkat
Hadise'den ''aşk bitti'' dedirten paylaşım
Final yapıp ekranlara veda etmişti... Aras Bulut İynemli'den Çukur severlere büyük müjde
''Binali Yıldırım'ın serveti Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı''
Afiyet olsun Türkiyem! Ekmek fiyatlarına rekor zam gözüktü!
Kanal İstanbul İBB tarafından durduruldu