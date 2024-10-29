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  3. Bilal Erdoğan'ın vakfından 29 Ekim'de olay paylaşım

TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü ülkenin 81 ilinde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı ise böyle bir günde başka bir tercihte bulundu.

Vakfın İstanbul temsilciliğinin sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Kadir Mısıroğlu'nun bir konuşmasının yer aldığı video paylaşıldı.

Mısıroğlu, ilgili konuşmasında "Güzel insanlarla, sadık insanlarla beraber ol. Çünkü el sıkıştığını adamdan bile bir tesir alırsın" ifadelerini kullanıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı.

Cumhuriyete, laikliğe ve Atatürk'e açık düşmanlığıyla bilinen Mısıroğlu, düzenlediği bir sohbet konuşmasında, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı" ifadelerini kullanmaktan çekinmemişti. 

Saray tarihçisi Kadir Mısıroğlu, uzun süre rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında ölmüştü.

Etiketler bilal erdoğan TÜGVA 29 ekim cumhuriyet bayramı
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